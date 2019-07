Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, unul din cei mai importanti aliati NATO, o punte cruciala intre Europa si Orientul Mijlociu, a inceput procesul lent dar sigur de sinucidere strategica. In ciuda tuturor avertismentelor SUA si a nemultumirii...

- Discuțiile despre noile masuri privind apararea antiracheta sunt intr-o faza incipienta, au avertizat mai mulți oficiali europeni, citați de cotidianul The New York Times relateaza mediafax.Orice modificare a misiunii declarate a actualelor sisteme de aparare antiracheta ale NATO - care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca urmeaza sa participe in iulie la un summit tripartit cu omologii sai rus Vladimir Putin si iranian Hassan Rohani, pe tema situatiei in Siria, potrivit postului NTV, care nu anunta o data a acestui summit, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește…

- Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a fost lansata, joi, in București. Yango este parte a grupului Yandex, companie ruseasca de tehnologie care dezvolta produse și servicii folosind machine learning. Romania a devenit a…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, la data de 22 mai 2019, la Constanta, la deschiderea Forumului pentru Investitii la Marea Neagra, organizat de Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, cu sprijinul MAE. Forumul incheie seria evenimentelor subsumate obiectivului…

- No. 1 in 4 țari – Rusia, Belarus, Polonia și Turcia, cu succes pe radiourile din Romania și cu 18 milioane de vizualizari pe YouTube, piesa „Shadow” a lui Triplo Max se lanseaza acum și cu videoclip oficial. Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din…

- Grupul rus Gazprom a raportat o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, in pofida presiunilor asupra statelor membre UE pentru a-si diversifica surselor de aprovizionare, transmite Reuters. Gazprom, companie responsabila pentru 5% din…

- Gazprom, companie responsabila pentru 5% din Produsul Intern Brut de 1.600 miliarde dolari al Rusiei, a informat ca in 2018 a inregistrat un profit net de 1.456 miliarde ruble (23 miliarde dolari), mai mult decat dublu comparativ cu un rezultat net de 714 miliarde ruble in 2017. Profitul operational…