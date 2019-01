Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau venezuelean Nicolas Maduro, fortat sa se retraga de catre opozitie si de Washington, exprimandu-si sprijinul fata de acesta, informeaza AFP, citand presedintia turca.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau venezuelean Nicolas Maduro, fortat sa se retraga de catre opozitie si de Washington, exprimandu-si sprijinul fata de acesta, informeaza AFP, citand presedintia turca. "Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP. 'Aceste doua zile au fost intense (...) Am obtinut garantia…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Aflat la Caracas, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat sprijinul pentru omologul sau venezuelean, Nicolas Maduro, a carui țara este afectata de sancțiunile Statelor Unite si de o criza economica severa. "Restricțiile și sancțiunile comerciale sunt un lucru greșit" și doar agraveaza "instabilitatea",…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au avut o discutie telefonica joi cu privire la Siria, in contextul escaladarii situatiei intre Ankara si o militie siriana sustinuta de catre Washington, a indicat presedintia turca, citata de AFP. Anuntul acestei discutii…