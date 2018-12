Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300.000 de sirieni care se refugiasera in Turcia s-au intors in Siria dupa doua operatiuni militare turce desfasurate in aceasta tara in 2016 si 2017, a anuntat ministrul turc de interne Suleyman Soylu, informeaza sambata AFP, transmite AGERPRES . Numarul de sirieni refugiati in Turcia “care…

- Turcia va lansa o noua misiune militara in nordul Siriei, in cateva zile, care va viza luptatorii militiei kurde, care sunt sustinuti de trupe americane, la est de Eufrat, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, miercuri, potrivit Reuters.

- Puterea de la Damasc a acuzat luni fortele americane, franceze si turcesti prezente in nordul Siriei de efectuarea unor ''sapaturi arheologice ilegale'', potrivit agentiei siriene de presa Sana, citata de AFP.Siria este ravasita de un razboi complex in care sunt implicate puteri regionale,…

- In nordul Siriei a cazut un proiectil a cazut pe casa lui Chimo Osman si de atunci copiii lui nu mai merg la scoala. La cativa metri de granita turca, satele din comunitatea kurda se tem de o noua ofensiva a Ankarei relateaza Liberation citat de Rador.

- In total circa 260.000 de sirieni s-au intors pe fasia de teritoriu din nordul Siriei unde Turcia a desfasurat operatiunea transfrontaliera denumita "Scutul Eufratului", a anuntat joi ministrul turc al apararii, Hulusi Akar.

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vrea sa inaugureze, luni, noul aeroport din Istanbul, pe care-l dorește a fi cel mai mare din lume. Pe șantier se lucreaza la foc continuu pentru ca dorința liderului aflat de 15 ani la putere sa fie indeplinita. Totul trebuie sa fie gata pe 29 octombrie,…