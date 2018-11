Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, s-a pronuntat pentru incetarea oficiala a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana, transmite dpa, citand un interviu aparut marti in cotidianul german Die Welt. “Pe termen lung, ar fi mai…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 25,2% in octombrie, arata datele oficiale publicate luni, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani si subliniind adancirea impactului crizei valutare asupra consumatorilor si economiei, transmit DPA si Reuters preluate de Agerpres. Majorarea…

- 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu ar trebui sa ofere sprijin financiar Turciei, a sugerat miercuri, intr-un interviu, comisarul european pentru politica de vecinatate, Johannes Hahn, inaintea unei vizite a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in Germania, care va incepe joi, relateaza dpa. "Situatia…

- Comentand recentele declaratii ale liderului Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, Szijjarto a afirmat ca si conducerea SPD este de blamat pentru faptul ca Europa se confrunta acum cu migratia ilegala. In opinia sefului diplomatiei ungare, politicile de slabire a…

- Criza din anul 2008 inca bantuie Europa Pentru milioane de italieni, redresarea economica a tarii lor este in continuare ceva mai mult decat un titlu discordant al unei stiri de presa care intra in conflict cu realitatea lor de zi cu zi. Noile date publicate saptamana trecuta de Institutul National…