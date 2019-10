Turcia se declară hotărâtă să 'cureţe de terorişti' nordul Siriei controlat de kurzi Purtatorul de cuvant al Casei Albe a anuntat duminica seara ca Turcia va merge inainte in curand cu operatiunea sa militara planificata de mult timp pentru a instala ceea ce ea numeste o 'zona de securitate' in nordul Siriei. 'De la inceputul crizei in Siria, noi am sustinut integritatea teritoriala a acestei tari si vom continua sa o facem', a mentionat Cavusoglu intr-o postare pe Twitter, in care mai subliniaza ca 'suntem hotarati sa ne aparam securitatea, curatand aceasta regiune de teroristi'. Aceasta declaratie survine dupa un anunt al Casei Albe potrivit caruia trupele americane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

