Turcia, Rusia şi Iran, o nouă reuniune tripartită Turcia, Rusia si Iran au decis sa organizeze o noua reuniune tripartita pentru a face sa avanseze in mod eficient eforturile de solutionare politica a crizei din Siria, in paralel cu asigurarea securitatii in zonele de dezescaladare stabilite in urma reuniunilor de la Astana si cu implementarea de durata a acordurilor de incetare a focurilor, potrivit Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Organizația terorista Stat Islamic amenința cu atentate sangeroase la Campionatul Mondial din Rusia. Conform britanicilor de la Mirror, ISIS pune la cale atacuri cu drone asupra stadioanelor pe care se vor desfașura meciurile de la Cupa Mondiala.Pe conturile de Telegram, rețea folosita de…

- Tensiunile comerciale cu Statele Unite ale Americii. Relațiile cu Rusia lui Putin și cele cu Turcia lui Erdogan, provocarile Internetului, fie ca se numeste Web Tax sau „Facebookgate.“ Pentru Europa, a sosit momentul sa-si faca socotelile cu propriul sau rol in lume. Germania a gasit de putin timp…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca au incercat sa pacaleasca Turcia in privinta implicarii in conflictul din Siria, prin faptul ca au sustinut cu armament militiile kurde, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Designerul Egor Jgun a lansat un scurtmetraj animat „Alți 6 ani cu Putin”, realizat in stilul „The Simpsons”. Timp de 2,5 minute Jgun descrie principalele evenimente din Rusia și din lume care au avut loc in perioada 2012-2018. In video, putem vedea referințe la evenimentele din Ucraina și Siria, anexarea…

- Civilii din Siria continua sa fie atacati din toate partile. In timp ce in Ghouta de Est, raidurile aeriene sunt efectuate de regimul lui Bashar al-Assad si Rusia, regiunea Afrin este bombardata de Turcia. In ambele parti ale tarii, majoritatea victimelor sunt oameni neinarmați.

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- Curtea Suprema din Turcia a respins vineri sentinta de condamnare la cinci ani de inchisoare in cazul jurnalistului Can Dundar, estimand ca el ar trebui sa primeasca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare pentru acuzatii de spionaj, relateaza agentia Reuters. Can Dundar si colegul sau Erdem…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Rusia, Turcia si Iran vor organiza un summit in aprilie, ce va avea ca tema situatia actuala din Siria, informeaza Reuters. In cadrul summit-ului se va discuta despre masurile necesare in regiune, potrivit declaratiilor oferite de un purtator de cuvant al Guvenului din Turcia.

- Franta si Marea Britanie au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre esecul incercarii de a instaura un armistitiu temporar in Siria, au afirmat marti diplomati, potrivit AFP. Consiliul de Securitate ar urma sa se reuneasca miercuri in contextul in care…

- Confruntari armate la sol continuau miercuri in partea rebela a Ghoutei de Est, in pofida armistitiului umanitar decretat de Rusia in Siria, iar Moscova a dat din nou vina pe grupari insurgente, relateaza AFP. Aceasta ”pauza” cotidiana de cinci ore - de la ora locala 9.00 (si ora Romaniei) la ora…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut, intr-o scrisoare adresata ministrilor de externe din Rusia, Iran si Turcia, acordarea de sprijin pentru incetarea focului in regiunea Ghouta Or...

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Cei 400 de civili nevinovați ucisi in Gouta de Est reflecta esecul negocierilor de la Astana, in cursul carora Turcia, care sprijina o parte a rebelilor sirieni, Iranul si Rusia, aliati ai regimului lui Bashar al-Assad, s-au inteles asupra crearii unor zone de „dezescaladare” cu scopul reducerii violentelor…

- "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi de vieti omenesti nu ar fi avut loc", a declarat pentru presa purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. Cel putin 46 de civili au fost ucisi joi."Asta ne aminteste de responsabilitatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este in curs - de o luna - o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector.

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Statele Unite si Turcia „nu vor mai actiona fiecare de partea ei“ in Siria si vor „sa mearga inainte impreuna“ pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP.

- Tarile membre ale UE si-au afisat joi, la Sofia, divergentele legate de extinderea spre Balcani, in conditiile in care Bulgaria a facut apel la concretizarea acestui proces, pentru a nu lasa camp liber altor puteri, precum Rusia si China, scrie AFP.

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Temerile americane asupra initiativei europene de aparare si tensiunile dintre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care are loc miercuri si joi la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei, scrie AFP.

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Anonimul francez si a inceput calatoria europeana la Neapole, a trecut prin Atena si a ajuns in portul otoman Smyrna azi, Izmir, in Turcia asiatica . La intoarcere, el a calatorit pe Marea Neagra si Dunare. Deoarece autorul mentioneaza Razboiul Crimeii 1853 1856 recent incheiat, dar nu aminteste de…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Rusia a raspuns imediat dupa doborârea avionului militar în Siria, cu un tir de rachete care a lovit regiunea și a ucis zeci de rebeli, potrivit cifrelor oferite de oficialii de la Moscova.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- Turcia a inceput weekendul trecut operatiunea Ramura de Maslin, in Afrin, zona din nord-vestul Siriei. Deznodamantul incursiunii nu trebuie sa creeze prea mult suspans: Turcia va cuceri Afrinul relativ usor. Importanta incursiunii Turciei sta mai degraba in provocarile pe care ea le aduce in relatiile…

- Kurzii au anuntat duminica ca nu vor participa la negocierile de pace privind Siria programate pentru 30 ianuarie la Soci, în Rusia, "din cauza situatiei din Afrin", o enclava kurda din nordul-vestul Siriei care este tinta de peste o saptamâna a unei ofensive lansate de Turcia,…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de ''terorism'', are ''dreptul sa se apere'', dar ''intr-o maniera proportionala si masurata'', informeaza AFP. ''Turcia…

- Guvernului german i s-a cerut sa opreasca exporturile de armament in Turcia dupa ce au aparut informații ca tancurile Leopard, fabricate in Germania, sunt folosite in ofensiva contra kurzilor din YPG.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Turcia a semnat un contract cu Rusia pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, au informat oficialii rusi, aflati în vizita în Asia de Sud-Est, adaugând ca este a doua tara din NATO care va achizitiona sisteme antibalistice rusesti,

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, va disputa, astazi, alte doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). Astfel, echipa pregatita de Gheorghe Hagi va intalni pe Kapaz (locul 8 din Azerbaidjan), de la ora 11, si pe FK Rostov (locul 10 din Rusia), de la ora 17. FC…

- Razboil din Siria a intrat intr-o noua faza dupa ce SUA au anunta ca vor crea o forta o forta militara de granita, de circa 30 de mii de oameni, facand parte din militiile care lupta impotriva regimului Assad si a organizatiei teroriste a Statului Islamic si dominata de militii kurde. Rusia,Turcia si…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Presedintele Macron a atentionat joi ca actuala criza din Siria nu poate fi solutionata de doar 'câteva puteri', facând o aluzie la procesul de la Astana, care asociaza Rusia, Iranul si Turcia, informeaza AFP. 'Trebuie sa renuntam la posturile morale care uneori ne fac 'neputinciosi',…