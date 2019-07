Turcia respinge avertismentele SUA privind achiziţia de rachete ruseşti Turcia a respins miercuri un nou avertisment din partea Statelor Unite privind achizitia de rachete rusesti, transmit Reuters si AFP.



"Solicitam partii americane sa nu faca pasi gresiti, care ar exclude diplomatia si dialogul si ar dauna relatiilor", a comunicat Ministerul de Externe de la Ankara.



Declaratia a fost facuta la o zi dupa cel mai recent avertisment american referitor la sistemul de aparare antiaeriana S-400, vandut Turciei de Rusia. Conform unor oficiali turci, livrarea urmeaza sa aiba loc saptamana aceasta.



