Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa, care intervin in afacerile noastre interne, ar trebui sa ramana la locul lor", a declarat Erdogan, care a vorbit in public pentru prima data de duminica seara. Desi Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Erdogan a castigat scrutinul la scara nationala, potrivit rezultatelor provizorii el…