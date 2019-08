Turcia - religia în detrimentul pregătirii şcolare? În ultimul timp, în Turcia exista o mare îngrijorare cu privire la sistemul de învatamânt, scrie cotidianul elen Naftemporiki. Scad performantele scolare ale elevilor. Criticii presedintelui Recep Tayyip Erdogan spun ca elevii ramân în urma, întrucât s-au înmultit scolile religioase. Subiectul performantelor scolare ale elevilor domina în ultimele saptamâni dezbaterea publica din Turcia. Dezbaterea a fost prilejuita de publicarea unui raport al Ministerului de Învatamânt, cu denumirea ABIDE, în care sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

