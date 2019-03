Turcia, rachete S-400. SUA, avertisment pentru Erdogan: "Consecințe GRAVE" "Daca Turcia va achizitiona sistemele S-400, vor exista consecinte grave in ceea ce priveste relatiile noastre, relatiile noastre militare", a spus Summers, raspunzand intr-o conferinta de presa unei intrebari referitoarea la intentia presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a cumpara sistemul antiracheta produs in Rusia. El a adaugat ca Turcia nu va mai putea avea acces la avioanelor americane de lupta multirol F-35 si la bateriile Patriot. Comanda pentru bateriile S-400, pe care Turcia a adresat-o Rusiei si care urmeaza sa fie livrata in vara, reprezinta unul din din principalele puncte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia risca "consecinte grave" daca va cumpara sistemele rusesti de aparare antiracheta S-400 asa cum intentioneaza, a avertizat vineri un purtator de cuvant al Pentagonului, Charles Summers, citat de AFP. "Daca Turcia va achizitiona sistemele S-400, vor exista consecinte grave in ceea…

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a afirmat marti ca el ar recomanda ca SUA sa nu vanda avioane F-35 Turciei, aliat in cadrul NATO, daca Ankara nu renunta la planurile sale de a cumpara sisteme de aparare

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a afirmat marti ca el ar recomanda ca SUA sa nu vanda avioane F-35 Turciei, aliat in cadrul NATO, daca Ankara nu renunta la planurile sale de a cumpara sisteme de aparare antiracheta sol-aer S-400 de la Rusia, relateaza agentia…

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Decizia, careia Congresul SUA i se poate opune, se vrea a fi o "alternativa" la sistemul antiracheta rus S-400, pe care Ankara vrea sa il cumpere in pofida avertismentelor americane, a explicat pentru AFP un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american."Am avertizat clar Turcia…

- Japonia intenționeaza sa achiziționeze și mai multe avioane invizibile pe radar de tip F-35, sisteme antiracheta Ageis Ashore și alte echipamente militare pentru a contracara acțiunile Chinei, Coreei de Nord și Rusiei, se arata in doua documente guvernamentale nipone, informeaza postul CNBC, conform…