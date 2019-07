Turcia promite că nu va renunţa la planul de relocare a sirienilor neînregistraţi 'Ei (sirienii) tot vor trebui sa plece. Trebuie sa mentinem ordinea', a spus Soylu in remarci televizate. 'Nu se pune problema ca sirienii, sub protectie temporara, sa poata trai in provinciile unde nu au permis de sedere', a subliniat el. Luni, biroul guvernatorului din Istanbul a dat refugiatilor sirieni neinregistrati in oras termen pana la 20 august sa plece, provocand temeri printre sirieni. Potrivit presei turce, unii sirieni au fost deja retinuti si deportati. Soylu a respins informatiile asupra deportarilor. 'Nu avem sansa de a-i trimite pe sirieni sub protectie temporara inapoi',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

