Procurorii turci au lansat 32 de anchete referitoare la presupuse nereguli inregistrate la Istanbul in desfasurarea alegerilor locale din 31 martie si au citat oficiali de la peste 100 de sectii de vot, in calitate de suspecti, a relatat joi agentia de presa turca Anadolu, citata de Reuters. Investigatiile procurorilor turci se vor concentra pe neregulile semnalate in districtele Maltepe, Kadikoy si Atasehir din Istanbul. Suspectii vor fi interogati pentru incalcari ale legii electorale si abuz de putere in numararea voturilor si introducerea informatiilor in sistem. Pe baza rezultatelor initiale…