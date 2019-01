Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și opt de suspecți vor fi judecați marți in urma asasinarii ambasadorului rus Andrei Karlov, care a fost impușcat mortal in decembrie 2016, in timp ce se afla la o expoziție in Ankara, relateaza site-ul postului France 24 preluat de mediafax. La 19 decembrie 2016, Andrei Karlov, in…

- Douazeci si opt de suspecti vor fi judecati marti in urma asasinarii ambasadorului rus Andrei Karlov, care a fost impuscat mortal in decembrie 2016, in timp ce se afla la o expozitie in Ankara, relateaza site-ul postului France 24.

- Procurorul de caz din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru 5 din cei 11 suspecți in dosarul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in octombrie anul trecut, informeaza agenția de stat SPA, citata de Reuters.

- Justitia turca a dispus plasarea in detentie a 219 militari suspectati de legaturi cu predicatorul musulman in exil Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca a orchestrat puciul esuat din iulie 2016, potrivit agentiei turce de presa Anatolia, scrie Reuters.

- Turcia discuta cu Organizatia Natiunilor Unite pentru o posibila ancheta internationala privind asasinarea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat marti ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, relateaza AFP. ''In acest sens, am discutat cu secretarul general al ONU…

- Autoritatile turce au arestat vineri mai multe zeci de militari suspectati ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza AFP preluata de Agerpres. Potrivit agentiei de presa Anadolu, parchetul din…

- Sase presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in atentatul sangeros din 2016 pe aeroportul Ataturk din Istanbul, potrivit mass-media de stat, citata de AFP. Suspectii condamnati fac parte din cele 46 de…

- Administratia americana cauta un mijloc de expulzare a opozantului turc Fethullah Gulen, care traieste in exil in Statele Unite, cu scopul de a convinge Ankara sa inceteze sa exercite presiuni asupra Riadului in legatura cu asasinarea jurnalistului si opozantului saudit Jamal Khashoggi, dezvaluie NBC…