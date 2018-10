Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Turcia, Rusia, Franța și Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situația din Siria, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Vom…

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa preluata de Agerpres. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii",…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia si Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de Hurryet Daily, relateaza Reuters.

- Turcia are nevoie de sistemele de rachete S-400 rusești și se așteapta sa le primeasca cat mai curand posibil, a declarat vineri președintele truc, Recep Tayyip Erdogan, citat de Vocea Americii. Statele Unite se tem ca implementarea sistemelor rusești in Turcia va pune in pericol siguranța unor arme…