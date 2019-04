Turcia: Principalul organism electoral respinge cererea AKP de a anula peste 14.000 de voturi exprimate la Istanbul

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) a depus sambata o a doua contestatie pentru anularea alegerilor municipale la Istanbul si repetarea scrutinului pierdut in urma cu trei saptamani, invocand mii de buletine de de vot ale unor alegatori care nu ar fi avut drept de vot ca urmare a unor decrete…

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dat ca perdant al alegerilor municipale la Istanbul si Ankara, a promis sambata ca va accepta rezultatul acestui scrutin, chiar daca la finalul procesului de renumarare a voturilor se va confirma esecul sau in cele doua mari orase, transmite AFP,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…

- Turcia asteapta cu nerabdare, luni, rezultatele alegerilor municipale la Istanbul, unde o infrangere ar fi devastatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a suferit deja, la Ankara, o infrangere fara precedent in 16 ani de putere, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP.Citește…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat…

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, s-a deschis joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa. Zeci de cetateni si inalte oficialitati din Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan au participat…