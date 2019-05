Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a calificat luni seara drept "o tradare" decizia autoritatilor electorale de a anula scrutinul din 31 martie in urma caruia a fost ales in functie, ca raspuns la contestatiile depuse de partidul de guvernamant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.



"Cei care iau decizii in aceasta tara pot (...) trada. Dar noi, noi nu vom renunta niciodata, pastrati speranta", a declarat Imamoglu dupa anuntul Consiliului suprem electoral (YSK) de anulare a votului si organizare de noi alegeri municipale la Istanbul pe data de 23 iunie.



