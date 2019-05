Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anularea alegerilor municipale din Istanbul, la solicitarea partidului lui Recep Tayyip Erdogan, principalul partid de opozitie din Parlamentul de la Ankara a cerut anularea tuturor alegerilor organizate anul trecut in Turcia.

- Autoritatea electorala din Turcia a dispus organizarea de noi alegeri municipale în Istanbul, dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a contestat rezultatele, relateaza AFP.”Alegerile din Istanbul vor fi reorganizate”, a anunțat…

- Agenția de stat turca Anadolu a relatat, duminica, ca autoritațile au stabilit legaturi între o „organizație terorista” și responsabili ai birourilor de vot care au participat la scrutinul municipal din Istanbul, câștigat de opoziție, transmite AFP.Alegerile municipale…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus in mod oficial un recurs prin care cere organizarea unor noi alegeri municopale la Istanbul, unde opozitia a obtinut o victorie in scrutinul de luna trecuta potrivit unor rezultate in continuare provizorii, relateaza AFP.

- Politia din Istanbul l-a retinut pe Mustafa Sonmez, un economist cunoscut pentru ca se opune politicilor guvernului turc, pentru ca l-a insultat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pe retelele de socializare, potrivit Bloomberg.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

