- Rusia și Turcia vor lansa patrule comune în nord-estul Risiei dupa dezarmarea milițiilor kurde din regiune, a anunțat marți șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, dupa negocieri maraton. La rândul sau, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus marți ca a încheiat un acord istoric…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, se intalnesc marți in orașul rus Soci, pentru a discuta, printre altele, despre ofensiva Turciei din nordul Siriei, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS, conform Mediafax.Peskov…

- Rusia a criticat luni ofensiva Turciei in nordul Siriei, cu o zi inainte de o intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea Soci (de pe coasta rusa a Marii Negre), informeaza dpa. Rusia si Turcia, care sustin tabere adverse in razboiul civil sirian,…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "îsi vor lua în serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane…

- A trecut o saptamana de cand Turcia a declanșat in nord-estul Siriei operațiunea militara care a starnit proteste internaționale. La unison, Statele Unite și Rusia o califica drept "inacceptabila".

- Presedintele Erdogan a prezentat planul privind zona de securitate care ar urma sa fie instituita în partea de nord a Siriei, la frontiera cu Turcia. Costul proiectului care ar putea primi aproximativ un milion de refugiati este de 27 de miliarde de dolari, scrie Rador, citând HABERTÜRK.…

- Turcia a condamnat "ferm" atacul efectuat luni de avioane rusesti si siriene asupra unui convoi militar pe care l-a trimis in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, denuntand o violare a acordurilor stabilite cu Moscova, relateaza France Presse. "Condamnam ferm acest atac care este in contradictie…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…