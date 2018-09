Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana de Fotbal a anunțat oficial azi, la Nyon (Elveția) țara care va gazdui EURO 2024. Conform voturilor, Germania va fi gazda pentru Campionatul European din 2024, singura contracandidata fiind Turcia. Germania a gazduit ultima sa mare competitie in 2006, Cupa Mondiala. Astfel, nemții…

- Germania a fost desemnata de UEFA tara organizatoare a Campionatului European de fotbal din 2024. Membrii Comitetului Executiv al forului continental au analizat joi cele doua propuneri finaliste, ale Germaniei si Turciei, dupa care au votat atribuirea turneului...

- Turcia a obținut o victorie spectaculoasa in Suedia, intorcand in ultimele 40 de minute un deficit de 2 goluri, pentru a se impune in final cu 3-2. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei "Semilunei", a evidențiat tinerețea lotului și puterea mentala a elevilor sai. "Sunt extrem de fericit dupa…

- Mircea Lucescu a debutat cu stangul in UEFA Nations League, dupa ce a pierdut cu scorul de 2-1 impotriva Rusiei, tara gazda a Campionatului Mondial din acest an. Cheryshev a deschis scorul in minutul 13, Aziz a egalat pentru turci in minutul 41, iar Dzyuba a stabilit scorul final in minutul 49.Citește…

- Cotidianul Tavkim din Istanbul susține ca soarta selecționerului Mircea Lucescu s-ar decide dupa meciul cu Suedia din Liga Națiunilor, de luni. Mircea Lucescu cere rabdare și timp pentru a putea construi o echipa competitiva la naționala Turciei, dar presa locala nu are rabdare și nu-i ofera nici timp,…

- Comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a respins luni ideea ca Germania sa ofere sptijin financiar Turciei care se confrunta in prezent cu o serie de dificultati economice, spunand ca aceasta este responsabilitatea Fondului Monetar International, informeaza site-ul Politico.eu.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Retragerea mijlocasului Mesut Ozil de la reprezentativa de fotbal a Germaniei este "cel mai bun lucru care se putea intampla" pentru Mannschaft, a declarat luni pentru ziarul Bild presedintele clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, scrie site-ul walfoot.be. Uli Hoeness nu a fost deloc bland…