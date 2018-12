Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au convenit vineri asupra unei ''cooperari mai eficiente'' intre tarile lor in Siria, unde Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva impotriva militiilor kurde, conform presedintiei turce, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a criticat marti reinnoirea de catre Statele Unite a sanctiunilor asupra industriei petroliere iraniene, considerand ca este periculos sa izoleze Iranul si nedrept sa-i pedepseasca populatia, a relatat agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters.…

- O echipa de medici romani se pregatește sa realizeze in curand primul transplant de uter din Romania. Aceștia se vor specializa in India, pentru a se putea intoarce sa realizeze o astfel de intervenție in țara noastra, scrie Observator.tv . Primul medic din lume care a realizat un transplant, laparoscopic,…

- Turcia a lansat operatiunea transfrontaliera in 2016, pentru a combate organizatia Stat Islamic (SI) de-a lungul frontierei cu Siria si a contracara YPG, militiile kurde din Siria.Akar a subliniat ca Turcia va continua si operatiunile in nordul Irakului, pana cand ceea ce el a descris drept…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca gruparea jihadista Statul Islamic a luat aproximativ 700 ostatici intr-o regiune din Siria, controlata de fortele sustinute de Statele Unite si aliatii lor, potrivit Reuters. Statul Islamic a dat un ultimatum si a amenintat sa ucida zece…

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…

- Parlamentul de la Ankara a aprobat miercuri prelungirea cu un an a desfasurarii fortelor turce in Siria si Irak, a anuntat agentia oficiala Anadolu, citata de AFP. Desfasurarea, aprobata de parlament prima data in octombrie 2014, a fost ulterior prelungita in fiecare an. Mandatul autorizeaza actiuni…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…