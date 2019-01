Stiri pe aceeasi tema

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a cerut joi deschiderea unei anchete internationale in legatura cu uciderea lui Jamal Khashoggi, in cadrul unei ceremonii pentru a marca 100 de zile de la asasinarea editorialistului saudit in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza…

- Turcia discuta cu Organizatia Natiunilor Unite pentru o posibila ancheta internationala privind asasinarea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat marti ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, relateaza AFP. ''In acest sens, am discutat cu secretarul general al ONU…

