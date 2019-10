Turcia: Peste 40.000 de migranţi, expulzaţi din Istanbul în ultimele trei luni La finalul lunii octombrie expira termenul pana la care sirienii aflati in Istanbul si inregistrati in alte localitati din Turcia trebuie sa paraseasca metropola turca. In perioada 12 iulie - 16 octombrie, un total de 34.397 de ''migranti ilegali care au sosit prin intermediul migratiei neregulate'' au fost relocati catre alte orase in asteptarea deportarii. Separat, 5.945 de sirieni neinregistrati au fost trimisi catre taberele de refugiati in afara orasului, a mentionat biroul guvernatorului Istanbulului. Ankara sustine ca Turcia adaposteste cea mai numeroasa populatie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

