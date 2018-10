Parlamentul de la Ankara a aprobat miercuri prelungirea cu un an a desfasurarii fortelor turce in Siria si Irak, a anuntat agentia oficiala Anadolu, citata de AFP. Desfasurarea, aprobata de parlament prima data in octombrie 2014, a fost ulterior prelungita in fiecare an. Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari invecinate cu Turcia impotriva gruparii Stat Islamic si altor organizatii considerate de Ankara ca fiind organizatii teroriste. Motiunea aprobata miercuri de parlament subliniaza ca este "esential pentru securitatea nationala a Turciei sa fie luate toate masurile necesare…