- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara se va redeschide miercuri si va furniza toate serviciile obisnuite, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, dupa ce misiunea diplomatica a fost inchisa timp de doua zile in urma unei alerte de securitate, transmite Reuters. 'Ambasada Statelor Unite…

- Cele patru persoane retinute erau rezidenti in Samsun, informeaza Reuters. Ambasada americana a comunicat ca este inchisa pentru public din cauza unei probleme de securitate si va pune la dispozitie doar serviciile de urgenta. De asemenea, ambasada a sfatuit cetatenii americani din…

- Turcia a emis o a doua cerere de extradare a liderului kurd sirian Saleh Muslim, solicitand detentia sa temporara si extradarea din Germania, a anuntat luni mass-media de stat din Turcia, dupa ce un tribunal ceh l-a eliberat saptamana trecuta, relateaza Reuters. Muslim, care a condus anterior PYD,…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei este inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters. Ambasada a avertizat cetatenii SUA din…

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Turcia considera o "tinta legitima" orice grup care ar ajuta Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), o militie kurda pe care Ankara vrea sa o scoata din enclava siriana Afrin (nord-vest), a declarat miercuri presedintia turca, informeaza AFP. Avertizarea intervine la o zi dupa o incursiune in Afrin…

- Militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Populatiei (YPG) si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) au acuzat armata din Turcia ca ar fi lansat un atac cu gaz, vineri, la Afrin. Ankara neaga acuzatiile, relateaza Reuters. Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Ankara a cerut, joi, Statelor Unite sa excluda militia kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) din alianta de forte insurgente siriene care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a facut apel catre Turcia sa se concentreze pe lupta contra militantilor ISIS din Siria, conform unui comunicat al Pentagonului, citat de Reuters, scrie news.ro.Relatiile dintre SUA si Turcia, tari aliate in cadrul NATO, au devenit reci in urma intereselor…

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat arme combatantilor in Siria, relateaza AFP. Enis Berberoglu, membru al Partidului Republican al…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Patru foști militari turci acuzati ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters, citat de News.ro . Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP. Potrivit procurorului, politia din Ankara a demarat procedurile…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters."Operatiunea…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentarii turci au aprobat, joi, prelungirea cu trei luni a starii de urgenta, care este deja in vigoare din 2016, relateaza aa.com.tr. Aceasta a sasea prelungire va intra in vigoare vineri, la ora 01.00.Motiunea de prelungire a starii de urgenta a fost sustinuta de partidul de guvernamant…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia a afirmat, joi, ca declaratia secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, cu privire la negarea construirii unei forte de frontiera, este importanta, insa Ankara nu va pastra tacerea in fata entitatilor care ii vor ameninta granitele, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Autoritatile turce au acuzat-o pe jurnalista ca ar fi membra a unei organizatii teroriste si ca ar fi publicat materiale de propaganda terorista, dupa lovitura de stat esueata de la Ankara, din iulie 2016. Sotul ei, Suat Corlu, la randul lui jurnalist fusese de asemenea arestat si eliberat…