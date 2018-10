Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din SUA infirma informatiile aparute in presa privind un acord de eliberare al pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia, a declarat joi purtatorul de cuvant Heather Nauert, citata de Reuters.

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Un tribunal din Turcia a respins apelul pastorului american, Andrew Brunson, prin care el cerea sa fie eliberat din arestul la domiciliu si sa ii fie ridicata interdictia de calatorie, dar un alt tribunal, de rang mai inalt, urmeaza sa ia o decizie, conform avocatului lui Brunson, Ismail Cem Halavurt,…

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton s-a intalnit luni cu ambasadorul Turciei in SUA pentru a discuta despre detentia in Turcia a pastorului american Andrew Brunson, a anuntat administratia americana, citata de Reuters. "La cererea ambasadorului turc, John…

- SUA au dat Turciei termen pana miercurea trecuta pentru a-l elibera pe pastorul evanghelic american Andrew Brunson care este judecat de un tribunal turc, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson este una dintr-o serie de dispute care se afla in…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie in Turcia;…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…