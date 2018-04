Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj i-a demis vineri pe ministrul de interne si pe seful serviciilor secrete dupa arestarea si extradarea in Turcia a sase cetateni turci, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali Haradinaj a spus ca nu a fost informat despre operatiunea de expulzare a celor…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan i-a intentat proces liderului principalului partid de opozitie din Turcia in urma unor comentarii 'fara fundament' conform carora ar exista o legatura intre seful statului si clericul musulman pe care Ankara il acuza ca s-a aflat in spatele tentativei de lovitura…

- Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia…

- Un grup de cofetari din Turcia a preparat o baclava de dimensiuni impresionante, care cantareste peste jumatate de tona, in incercarea de a doborat recordul mondial pentru cel mai mare astfel de desert, informeaza Reuters. Baclavaua gigant a fost prezentata cu ocazia…

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- Atena va continua eforturile bilaterale de rezolvare a chestiunii celor doi soldati greci detinuti in Turcia, dar conteaza de asemenea pe sprijinul partenerilor sai din UE, a declarat vineri prim-ministrul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters. Cei doi soldati au fost retinuti si…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016.

- Kremlinul spune ca decizia ambasadorului britanic de a nu participa reuniunea ambasadorilor convocata de Ministerul de Externe al Rusiei pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei cu privire la otravirea fostului spion ru demonstreaza ca Marea Britanie nu doreste sa asculte si varianta Rusiei,…

- ONU a facut apel catre Turcia sa incheie starea de urgenta care dureaza de mai bine de 20 de luni si a condamnat Ankara pentru arestarile in masa, concedierile arbitrare si alte abuzuri care in unele cazuri au devenit „pedepse colective”, scrie Reuters. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a spus…

- In primele hotarari judecatoresti privind jurnalisti inchisi in urma loviturii de stat esuate din iulie 2016 din Turcia, CEDO mentioneaza "incalcari" ale "dreptului la libertate si siguranta" si ale "libertatii de exprimare", protejate de Conventia europeana a drepturilor omului.Totodata,…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate au…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Avertismentele presedintelui Rusiei la adresa aliatilor NATO sunt inacceptabile, iar declaratiile lui Vladimir Putin nu ajuta la reducerea tensiunilor dintre Moscova si Occident, se arata intr-un comunicat emis, vineri, de Alianta Nord-Atlantica, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Mai mult de o suta de mercenari rusi au fost ucisi si alti 200 raniti in urma unei riposte a trupelor speciale americane intr-o confruntare din apropierea orasului Deir ez-Zor din centrul Siriei. E cea mai mare coliziune armata intre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, din decembrie…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca este prea devreme sa comenteze ancheta privind posibilul caz de dopaj al unui sportiv rus la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz…

- Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au negat toti orice implicare in puciul esuat din 15 iulie 2016. Alti trei coacuzati au fost de asemenea condamnati la inchisoare pe viata pentru tentativa de abolire a constitutiei si rasturnare a guvernului. Luna…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP. Taner Kilic…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Operatiunile militare efectuate de Turcia in Siria se vor incheia atunci cand refugiatii vor putea reveni in siguranta pe teritoriul sirian, anunta Presedintia de la Ankara, conform site-ului agentiei Reuters.

- Turcia incearca sa evite orice confruntare cu forte siriene, ruse sau americane in timpul operatiunilor sale militare din nordul Siriei, dar va lua toate masurile necesare pentru a-si asigura securitatea, a afirmat ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, transmite marti Reuters citand media…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…