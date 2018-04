Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj i-a demis vineri pe ministrul de interne si pe seful serviciilor secrete dupa arestarea si extradarea in Turcia a sase cetateni turci, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali Haradinaj a spus ca nu a fost informat despre operatiunea de expulzare a celor…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016.

- ONU a facut apel catre Turcia sa incheie starea de urgenta care dureaza de mai bine de 20 de luni si a condamnat Ankara pentru arestarile in masa, concedierile arbitrare si alte abuzuri care in unele cazuri au devenit „pedepse colective”, scrie Reuters. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a spus…

- In primele hotarari judecatoresti privind jurnalisti inchisi in urma loviturii de stat esuate din iulie 2016 din Turcia, CEDO mentioneaza "incalcari" ale "dreptului la libertate si siguranta" si ale "libertatii de exprimare", protejate de Conventia europeana a drepturilor omului.Totodata,…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Poliția din Argentina a reținut in aeroportul din Buenos Aires un cetațean al Rusiei, care incerca sa transporte 3,5 kilograme de cocaina, scrie meduza.io, cu referire la ministrul de securitate din Argentina, Patricia Bullrich. Substanțele narcotice au fost gasite intr-un compartiment al bagajului.

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Guvernul turc a preluat controlul a peste 12 scoli din Afganistan conduse de o organizatie ce are legaturi cu clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de organizarea puciului esuat din Turcia in iulie 2016, a anuntat luni Ministrul afgan al Educatiei, relateaza dpa. Scolile vor fi de acum…

- Olanda a acordat azil unui procent de 73% dintre cetatenii turci care au depus cereri si erau suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2015, potrivit serviciului in limba turca al BBC, preluat miercuri de cotidianul turc…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au negat toti orice implicare in puciul esuat din 15 iulie 2016. Alti trei coacuzati au fost de asemenea condamnati la inchisoare pe viata pentru tentativa de abolire a constitutiei si rasturnare a guvernului. Luna…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru "terorism" in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind

- SUA nu au livrat niciodata armament greu principalei militii kurde din Siria, Unitatile de protectie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP. Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, ca NATO nu inseamna doar SUA, adaugand ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au un statut egal cu cel al Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar…

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan, preluata de dpa. Serkan Golge,…

- Turcia a criticat joi declaratiile ministrului francez al afacerilor externe, Jean-Yves le Drian, care atentiona Ankara impotriva uciderii de civili in cadrul ofensivei turce in Siria, declaratii calificate de catre autoritatile turce drept 'deplasate si nefondate', informeaza AFP. 'Este…

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Taner…

- Un tribunal din Istanbul a dispus miercuri eliberarea conditionata a lui Taner Kilic, presedintele Amnesty international (AI) in Turcia, detinut din iunie 2017, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la audieri.Kilic este acuzat ca face parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe…

- Seful diplomatiei turce a cerut marti explicatii Rusiei cu privire la prezenta unui barbat acuzat de Ankara ca este 'terorist', la o reuniune a reprezentantilor politici si ai societatii civile siriene care se desfasoara la Soci, informeaza AFP. Solicitarea Turciei vizeaza prezenta la Soci a lui…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP.'Trebuie ca (SUA) sa se…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Forțele de securitate turce au arestat un barbat despre care se crede ca a jucat un rol "cheie" in asasinarea ambasadorului rus in Turcia, Andrey Karlov, conform ediției de joi a ziarului Daily Sabah.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…