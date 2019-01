Turcia a ordonat arestarea a 192 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si pe care Ankara il acuza de orchestrarea tentativei esuate de puci din 2016, a relatat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de Reuters. Razii ale politiei ce-i vizeaza pe adeptii lui Gulen au avut loc in mod constant de la tentativa de puci si au fost relansate recent. Autoritatile din Istanbul si Adana au ordonat arestarea a peste 100 de militari suspecti saptamana trecuta. Biroul Procurorului sef de la Ankara a indicat ca a ordonat arestarea a 50 de militari…