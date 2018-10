Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Guvernul saudit a anuntat marti ca toate persoanele implicate in moartea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul vor trebui sa dea socoteala, 'indiferent cine sunt ele', transmite AFP.''Au fost luate masuri de catre regat pentru a descoperi adevarul si a pedepsi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP."Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Germania a anunțat primele reacții fața de Arabia Saudita, dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Cancelarul german Angela Merkel a condamnat crima si a cerut regatului Arabiei Saudite sa ofere urgent clarificari in ceea ce priveste incidentul. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a…

- O echipa de anchetatori ai politiei turce si de procurori au parasit marti consulatul Arabiei Saudite la Istanbul dupa ce au efectuat o perchezitie convenita cu autoritatile de la Riad in urma disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, scrie rtv.net.

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…