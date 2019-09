Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul executiv al partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan (AKP, la putere) a decis luni in unanimitate sa il trimita pe fostul premier Ahmet Davutoglu in fata unei comisii disciplinare in vederea expulzarii sale, au informat mai multe media, relateaza AFP. Decizia a fost luata la finalul…

- "Avem nevoie de aparate de lupta. Daca nu vom putea sa achizitionam F-35, vom cauta alte solutii", a declarat ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita oficiala in capitala Estoniei si citat de agentia oficiala turca Anadolu.Ankara a calificat drept "injusta"…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a felicitat pe noul prim-ministru britanic Boris Johnson, care are origini turcesti, intr-o convorbire telefonica miercuri, a relatat agentia de presa Anadolu, preluata de DPA. Erdogan a declarat ca el crede ca relatiile dintre cei doi "parteneri strategici"…

- Fostul vicepremier turc Ali Babacan si-a anuntat plecarea din Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si intentia de a infiinta o noua formatiune politica. Mult timp un apropiat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, Babacan sustine ca are „divergente profunde“ cu actuala conducere a AKP, un partid…

- Fostul vicepremier însarcinat cu supervizarea economiei turce Ali Babacan și-a anunțat luni demisia din partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan, evocând "divergențe profunde" și necesitatea unei "noi viziuni", scrie AFP.Babacan, despre care analiștii spun…

- Potrivit unor apropiati, Ali Babacan si fostul presedinte turc Abdullah Gul intentioneaza sa lanseze in acest an un nou partid, ceea ce ar putea eroda si mai mult sprijinul fata de Erdogan dupa infrangerea rasunatoare suferita de AKP in alegerile pentru primaria Istanbulului luna trecuta.'In…

- Potrivit agentiei de presa turce, deflagratia a facut de asemenea doi raniti. Guvernatorul provinciei Hatay unde se afla Reyhanli, Rahmi Dogan, a declarat pentru Anadolu ca originea exploziei nu este deocamdata cunoscuta.Explozia in care au decedat trei sirieni a fost "fara indoiala un…

- Mii de persoane s-au adunat joi pentru a-l saluta pe noul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, cu ocazia preluarii functiei, la cateva zile dupa infrangerea rasunatoare suferita de partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Dupa ce si-a ridicat mandatul de la tribunalul…