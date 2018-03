Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Curtea Suprema din Turcia a respins vineri sentinta de condamnare la cinci ani de inchisoare in cazul jurnalistului Can Dundar, estimand ca el ar trebui sa primeasca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare pentru acuzatii de spionaj, relateaza agentia Reuters. Can Dundar si colegul sau Erdem…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- O cunoscuta cantareața de muzica pop a fost trimisa in judecata, dupa ce a facut o afirmație prin care a defaimat un simbol național . Cantareața a fost condamnata, marți, la șase luni de inchisoare.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Președintele Turciei a declarat ca se gandește sa reintroduca adulterul in Codul Penal. Discursul lui Erdogan nu este surprinzator avand in vedere ca s-a poziționat ca un aparator al valorilor islamice iar Turcia a decriminalizat adulterul pentru femei doar la insistențele Uniunii Europene. Recep Tayyip…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Un tribunal irakian a condamnat-o la moarte prin spanzurare pe o cetateana turca, pe care a gasit-o vinovata ca a intrat in randul gruparii juhadiste Statul Islamic (SI), a anuntat luni, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al instantei penale de la Bagdad, relateaza Reuters. Alte zece femei…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP. Decizia a fost luata in timpul…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor,…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters."Operatiunea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi eliberarea jurnalistilor Mehmet Altan si Sahim Alpay, sustinand ca drepturile lor au fost incalcate, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Nu exista deocamdata o confirmare din partea Curtii. Inainte de sesiunea Curtii, unii avocati…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Baschetbalistul echipei New York Knicks, Enes Kanter, a reactionat ironic dupa ce a aflat ca un procuror turc a cerut in cazul sau o condamnare de pana la patru ani de inchisoare: "Atata tot? Doar patru ani?". Potrivit New York Post, Kanter a precizat ca prin declaratiile pe care le face impotriva regimului…