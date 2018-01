Turcia: O bombă a explodat la Diyarbakir fără să facă victime O bomba artizanala ascunsa intr-un cos de gunoi a explodat sambata seara in vecinatatea prefecturii din Diyarbakir, principalul oras din sud-estul Turciei locuit in majoritate de kurzi, au facut cunoscut autoritatile locale, transmite AFP.



Detonatia, auzita de un corespondent al agentiei France Presse, a fost provocata de un "dispozitiv artizanal avand in compunere o butelie cu gaz", a declarat prefectura din Diyarbakir intr-un comunicat.



Explozia, care nu a fost revendicata imediat, "nu a provocat pierderi de vieti omenesti sau pagube materiale", au dat asigurari responsabilii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

