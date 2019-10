Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA ameninta Turcia cu suspendarea din NATO daca invadeaza nord-estul Siriei. ''Vom introduce sanctiuni bipartizane impotriva Turciei daca ea va invada Siria si vom solicita suspendarea tarii din NATO daca ea va ataca fortele kurde care au ajutat SUA in distrugerea Califatului Statului Islamic'',…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Statele Unite au confirmat astazi ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei, din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400. Potrivit Washingtonului, acestea "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american. Washingtonul va continua sa coopereze…

- Washingtonul va continua sa coopereze cu Ankara in pofida "impactului negativ asupra interoperabilitatii Turciei" cu NATO, se arata intr-un comunicat al Casei Albe.Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari…

- Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari de componente ale sistemelor rusesti de aparare aeriana S-400 in Turcia si pe care SUA le considera incompatibile cu dispozitivele NATO, informeaza AFP si Reuters, potrivit…