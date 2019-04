Turcia: Nouă persoane arestate în urma agresiunii asupra liderului opoziției Noua persoane au fost arestate în Turcia, inclusiv un membru al partidului de la putere, AKP, pentru o agresiune asupra unui lider al opoziției care a fost lovit în timpul funeraliilor unui militar în weekend, a anunțat luni Ministerul turc de Interne.



Kemal Kilicdaroglu, liderul principalului partid de opoziție din Turcia, CHP, a fost atacat duminica în timp ce asista, în nordul Ankarei, la înmormântarea unui militar ucis în confruntarile cu militanții PKK, relateaza Mediafax citând Reuters.



Incidentul a avut loc dupa ce Partidul…

Sursa articol: hotnews.ro

