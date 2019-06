Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a ordonat arestarea a 128 de militari suspectati ca ar avea legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, acuzata de Ankara ca a orchestrat o tentativa de lovitura de stat in 2016, conform agentiei de stat Anadolu, relateaza Reuters potrivit news.roPolitia cauta jumatate dintre…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 sunt îngrijoratoare, în conditiile în care Washingtonul a spus clar ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei conferințe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Autoritatile turce au arestat marti mai multe zeci de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a pus la cale o tentativa de puci, si au dat in urmarire alte cateva sute de suspecti, relateaza AFP. Potrivit agentiei turce de presa Anadolu, autoritatile…

- Autoritatile turce au arestat marti mai multe zeci de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a pus la cale o tentativa de puci, si au dat in urmarire alte cateva sute de suspecti, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Președintele…

- Un total de 107 presupusi sustinatori ai clericului islamic Fethullah Gulen, autoexilat in SUA, au fost adusi in Turcia, potrivit ministrului turc de justitie Aldulhamit Gul, dupa mai bine de 32 de luni de la tentativa esuata de puci din 2016, pentru care Ankara il acuza pe cleric, relateaza agentia…