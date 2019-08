Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și Turciei au afirmat marți ca împartașesc "grave îngrijorari" legate de situația din regiunea siriana Idlib (nord-vest), unde au loc lupte intense, iar Erdogan a avertizat ca va lua "toate masurile necesare" pentru a-și apara trupele, scrie AFP.Dupa…

- Majoritatea covârsitoare a norvegienilor considera ca Rusia si presedintele acestei tari, Vladimir Putin, reprezinta o amenintare pentru întreaga lume - potrivit unui sondaj Ipsos, comandat de ziarul Dagbladet. Studiul sociologic arata ca 67% din populatia Norvegiei considera ca Putin si…

- Vladimir Putin s-a prezentat la summitul G20, declarând ca democrația liberala este depașita, iar ca raspuns, cel care ar trebui sa fie liderul mondial al liberalismului a facut o gluma la adresa ofensivei lansate de Moscova pentru a interveni în procesele electorale și a destabiliza democrația…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe omologul sau american, Donald Trump, sa participe anul viitor la ceremoniile de la Moscova dedicate Zilei Victoriei, a informat consilierul Yuri Ushakov, citat de CNN, potrivit mediafax.„L-am invitat pe președintele Statelor Unite sa ne viziteze…

- O delegatie ruseasca de zece persoane vine vineri în Turcia pentru a discuta amplasarea sistemelor S-400 care vor fi aduse în prima jumatate a lunii iulie, scrie Hurriyet, citat de Rador.Delegatia ruseasca va face un studiu logistic la locul în care vor fi amplasate racheteleDelegatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP. Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au ajuns la…

- Membra a Uniunii Europene și situata la frontiera estica a alianței NATO, intr-un context geopolitic in care Rusia iși arata tot mai mult colții sub conducerea lui Vladimir Putin, Romania poate fi considerata de Moscova mai mult un “inamic” decat un “prieten”. Cu toate acestea, ca și in cazul altor…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…