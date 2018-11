Stiri pe aceeasi tema

- ''Vedem in acest stadiu ca ei nu s-au limitat doar sa-l dezmembreze, ci s-au debarasat, dizolvandu-l'', a declarat pentru cotidianul Hurriyet, Yasin Aktay, consilier al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in cadrul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), la putere in Turcia. ''Potrivit…

- Liderul formatiunii ultranationaliste turce Partidul de Actiune Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, principalul partener al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in parlament, a declarat marti ca nu va reinnoi alianta cu formatiunea sefului statului in vederea alegerilor municipale de anul viitor, informeaza…

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP. Pompeo a…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Un individ imbracat in negru a intrat in curtea vilei lui Fethullah Gulen din Saylorsburg (Pennsylvania, SUA), anunta politia regionala, citata de NBC News. Exista suspiciuni ca individul era inarmat, a declarat pentru agentia Reuters un purtator de cuvant al disidentului turc refugiat in Statele…

- Turcia, Rusia, Franța și Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situația din Siria, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Vom…

- Turcia va actiona la est de raul Eufrat in Siria si va impune zone de securitate asa cum a facut si in nord-vestul acestei tari, a spus presedintele Recep Tayyip Erdogan, conform unor comentarii aparute luni in mass-media turce, relateaza Reuters, scrie Agerpres. La inceputul acestui an, Turcia…