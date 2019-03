Stiri pe aceeasi tema

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, urmeaza sa se deschida joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa. Situat pe un deal de pe partea asiatica a Istanbulului, dupa care a fost si numit, complexul Moscheea…

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, urmeaza sa se deschida joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa preluata de Agerpres. Situat pe un deal de pe partea asiatica a Istanbulului, dupa care a fost si numit, complexul…

- Un ofiter de securitate a facut apel la calm, dupa ce mai multi protestatari au incercat sa dea jos o schela care ilumineaza un acoperis - o lucrare de arta apreciata de Rama. Politia a folosit gaze lacrimogene de pentru a amprastia protestatarii, care au utilizat bare de metal pentru a incerca sa…

- Patru soldați au fost raniți dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, luni, într-un cartier rezidențial din Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, a informat guvernatorul orașului într-un mesaj pe Twitter, transmite Reuters.Potrivit guvernatorului Istanbulului, Ali Yerlikaya,…

- O experta a ONU care ancheteaza asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi s-a intalnit in Turcia cu logodnica acestuia, informeaza joi dpa. Agnes Callamard, raportor special al ONU pentru executii extrajudiciare, sumare sau arbitrare, s-a intalnit anterior, marti, cu procurorul sef…

- Politia militara rusa a inceput marti sa patruleze in imprejurimile orasului sirian Manbij, o zona care s-a aflat anterior sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, a indicat marti un purtator de cuvant al acestei forte, citat de AFP, relateaza Agerpres.Rusii intervin in sprijinul…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Protestatarii au incercat sa rupa cordonul de securitate format de polițiști pe Champ Elysee in Paris. Forțele de ordine au raspuns imediat cu gaze lacrimogene. De asemenea, pe rețelele de socializare s-au dat indemnuri la proteste violente.Pentru a preintampina astfel de proteste violente…