Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson a declarat luni, 26 martie, in timpul unei vizite in Estonia, ca lumea civilizata este unita cu Londra, exprimandu-și sprijinul cu privire la poziția sa in cazul otravirii fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale, transmite Reuters. Potrivit…

- Un grup de cofetari din Turcia a preparat o baclava de dimensiuni impresionante, care cantareste peste jumatate de tona, in incercarea de a doborat recordul mondial pentru cel mai mare astfel de desert, informeaza Reuters. Baclavaua gigant a fost prezentata cu ocazia…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Turcia va alunga militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului) din zona frontierei cu Siria daca nu ajunge la un acord cu SUA cu privire la un plan de a indeparta gruparea kurda din regiunea siriana Manbij, a anuntat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters, scrie…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci isi continua planurile in acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord (recunoscuta ca stat…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat din…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate au…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Procurorii din Istanbul au emis, joi, mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Cinci fosti militari au fost condamnati joi de o instanta din Turcia la inchisoare pe viata pentru implicarea in puciul din 2016, informeaza Xinhua. Un inalt tribunal penal din Istanbul a pronuntat impotriva celor cinci sentinte cu inchisoarea pe viata pentru incalcarea Constitutiei, ca…

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Autoritatile turce au emis noi mandate de arestare pe numele a 170 de militari, suspectati de legaturi cu confreria lui Fethullah Gulen, acuzata ca a planificat lovitura de stat esuata din iulie 2016, potrivit Anadolu, scrie Reuters, arata news.ro.Intre cei vizati de aceasta operatiune se…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Emisiunea "Ambasador Romania", realizata de Alexandru Cumpanasu, s-a mutat de la Antena 3 la STIRIPESURSE.RO. Prima editie a fost difuzata saptamana trecuta, invitat fiind ambasadorul Turicei in Romania, Osman Koray Ertas. Diplomatul a vorbit in cadrul interviului si despre problemele in relatia…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul…

- Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au negat toti orice implicare in puciul esuat din 15 iulie 2016. Alti trei coacuzati au fost de asemenea condamnati la inchisoare pe viata pentru tentativa de abolire a constitutiei si rasturnare a guvernului. Luna…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters. Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au…

- Un tribunal turc a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei renumiti ziaristi acuzati de lagaturi cu tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, preluata de AFP.

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru foști militari turci acuzati ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters, citat de News.ro . Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Patru militari turci acuzati de Ankara de faptul ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters.Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Grecia nu-i va extrada pe cei opt soldați turci care au fugit din țara vecina dupa incercarea eșuata de lovitura de stat din 2016, dar posibilitatea ca aceștia sa fie judecați in Atena este inca deschisa, a declarat ministrul grec al justiției pe 23 ianuarie. Cei opt barbați - trei maiori, trei capitani…

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Guvernul din Guineea Ecuatoriala a anuntat, miercuri, ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat organizata de catre mercenari sustinuti de catre "anumite puteri", relateaza site-ul BBC News.