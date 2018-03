Stiri pe aceeasi tema

- In total, 16 civili au fost ucisi vineri intr-o lovitura aeriana turca asupra principalului spital din orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat…

- Autoritatile federale si regionale de securitate germane au fost informate in legatura cu apeluri la proteste posibil violente organizate luni de kurzi fata de ofensiva turca in regiunea kurda din nordul Siriei și Irak, informeaza dpa, preluata de Agerpres. "Autorităţile responsabile la nivel…

- Fortele turce au atins joi un obiectiv important al ofensivei lor contra unei militii kurde in nord-vestul Siriei preluand controlul unei localitati strategice, dar campania lor este departe de a fi finalizata, relateaza AFP.Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi…

- Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi "controlul total" al orasului Jandairis, situat in sud-vestul regiunii Afrin, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat…

- Fortele turce au atins joi un obiectiv important al ofensivei lor contra unei militii kurde in nord-vestul Siriei preluand controlul unei localitati strategice, dar campania lor este departe de a fi finalizata, relateaza AFP. Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat…

- Plecarea unei parti a combatantilor kurzi aliati Statelor Unite in Siria catre enclava Afrin, tinta unei campanii militare lansate de Turcia, a provocat o 'pauza operationala' impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a admis luni Pentagonul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Alianta…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord-estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro-guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al treilea…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord-estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro-guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost…

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Saleh Muslim, fost copresedinte al Partidului Uniunii Democratice (PYD), 'a fost arestat (sambata) seara in capitala ceha', anunta intr-un comunicat coalitia TEV-DEM, care reuneste partide politice kurde siriene, printre care PYD, arabe si siriace.Coalitia denunta 'politicile ostile' ale…

- Turcia considera o "tinta legitima" orice grup care ar ajuta Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), o militie kurda pe care Ankara vrea sa o scoata din enclava siriana Afrin (nord-vest), a declarat miercuri presedintia turca, informeaza AFP. Avertizarea intervine la o zi dupa o incursiune in Afrin…

- Turcia a intrat in zona Afrin din Siria "pentru a face regiunea locuibila si sigura", a declarat Erdogan, adaugand ca securitatea "durabila" a regiunii este de "cea mai mare" importanta pentru Ankara."Centrul orasului Afrin va fi asediat in zilele urmatoare", a mai afirmat liderul turc.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept „terorista”, relateaza…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Ministrul turc de externe a avertizat luni ca armata turca va lupta cu orice forta guvernamentala siriana ce intra in provincia Afrin din nord-vestul Siriei pentru a-i proteja pe combatantii kurzi din YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), informeaza Reuters. "Daca regimul intra acolo…

- Turcia nu a 'utilizat niciodata' arme chimice si afirmatiile despre un atac cu gaze impotriva unei localitati din nord-vestul Siriei sunt 'nefondate' si 'mincinoase', a declarat sambata o sursa diplomatica turca, citata de AFP. Aceste declaratii survin intr-un moment in care Observatorul sirian…

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- De la inceputul ofensivei Ankarei in nord-vestul Siriei, 31 de militari turci au fost ucisi, iar 143 raniti, a anuntat Statul Major luni, la doua zile dupa o zi deosebit de sangeroasa, relateaza AFP, citat de News.ro . De la inceputul acestei operatiuni – numita ”Ramura de maslin” -, pe 20 ianuarie,…

- Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, s-a aflat in Turcia si inaintea vizitei pe care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa o faca la Ankara in aceasta saptamana.'Relatiile noastre se…

- Turcia desfașoara de mai bine de doua saptamani o ofensiva impotriva milițiilor kurde din nordul Siriei. Operatiunea militara are ca scop eliminarea organizației kurde YPG , apropiata de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formațiune considerata de Ankara ca fiind una terorista. Reprezentanții…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Manifestatia, la care participau peste 14.000 de persoane, a fost oprita si dispersata dupa ce 'mai multi participanti au aratat drapele cu efigia' liderului istoric al PKK, Abdullah Ocalan, drapele si alte simboluri ale organizatiei, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru AFP.Doua…

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat ca militari…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…