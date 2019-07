Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea Turciei din programul F-35 din cauza achiziționarii sistemelor de aparare antiracheta S-400 din Rusia nu este bazata pe motive legitime și nu este în concordanța cu „spiritul de aliat” în cadrul NATO, a transmis Ministerul de Externe din Turcia, scrie Mediafax, citând…

- Washingtonul va continua sa coopereze cu Ankara in pofida "impactului negativ asupra interoperabilitatii Turciei" cu NATO, se arata intr-un comunicat al Casei Albe.Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari…

- Saptamana trecuta, Ankara a primit primele componente ale sistemului defensiv rus S-400, despre care Washingtonul spune ca este incompatibil cu participarea Turciei in consortiul F-35. Departamentul Apararii a incetat sa mai pregateasca piloti turci pe acest avion, la Baza Aeriana Luke, din Arizona…

- Turcia a respins miercuri un nou avertisment din partea Statelor Unite privind achizitia de rachete rusesti, transmit Reuters si AFP. "Solicitam partii americane sa nu faca pasi gresiti, care ar exclude diplomatia si dialogul si ar dauna relatiilor", a comunicat Ministerul de Externe de…

- Prima baterie a unui sistem avansat de aparare antiaeriana rusesc S-400 va fi incarcata duminica la bordul a doua avioane-cargo rusesti si este asteptata sa soseasca saptamana viitoare in Turcia, a anuntat vineri televiziunea turca Haberturk, citata de dpa. Tari aliate in cadrul NATO,…

- Ministerul apararii de la Ankara a comunicat ca ambele parti cauta solutii, dupa avertismentul Statelor Unite ca este iminenta excluderea Turciei din programul avioanelor de lupta F-35, transmite DPA, potrivit Agerpres. Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…