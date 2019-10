Turcia îşi intensifică ofensiva în nordul Siriei Armata turca si-a intensificat in noaptea de sambata spre duminica ofensiva in nordul Siriei, indeosebi la periferia orasului strategic kurdo-sirian Ras al Ain, pe care sustine ca l-a cucerit, desi informatiile provenite din zona sunt contradictorii. Presa locala, citata de agentia EFE, relateaza duminica despre intensificarea activitatilor fortelor aeriene turce in apropierea orasului de frontiera Akcakale, unde armata turca si-a intarit prezenta cu un nou convoi de tancuri si cu material militar greu. Tirurile de artilerie ale turcilor au continuat la primele ore ale diminetii de duminica, indeosebi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

