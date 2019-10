Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia…

- Turcia a anuntat marti ca-si va continua operatiunea militara in nordul Siriei "cu sau fara sustinerea" lumii si denunta "targul murdar" incheiat intre fortele kurde si regimul de la Damasc, relateaza AFP. "Vom continua sa luptam cu toate grupurile teroriste, inclusiv DAESH (acronim arab…

- Fortele kurde din Siria au cerut sambata Washingtonului sa-si "asume responsabilitatea morala" si "sa-si respecte promisiunile", SUA fiind acuzate ca si-au abandonat aliatii, vizati de o ofensiva a Turciei, relateaza AFP. Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde,…

- Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput ofensiva turca in nordul Siriei, scrie Agerpres. Turcia a lansat miercuri o ofensiva terestra si aeriana in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, deschizand un nou front in Siria macinata de opt ani…

- Pakistanul a devenit una dintre puținele tari care si-au exprimat sprijinul fata de Turcia pentru ofensiva acestei tari impotriva fortelor kurde din Siria, in contextul in care presedintele turc...

- Ceea ce era de așteptat s-a intamplat. Turcia a lansat miercuri seara o ofensiva militara in nordul Siriei impotriva kurzilor. Atacul vine in contextul in care Donald Trump a anunțat retragerea trupelor americane din zona, fapt care a fost catalogat de opinia publica internaționala drept o tradare a…

- Presedintele Donald Trump si-a exprimat miercuri speranta ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care a lansat o ofensiva impotriva fortelor kurde din Siria, va actiona in mod "rational" si pe cat de "uman" posibil, informeaza AFP. "Sper ca va actiona in mod rational", a declarat Trump la Casa Alba.…

- Turcia a spus ca operatiunea sa militara din nord-estul Siriei va fi limitata, a declarat Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca regiunea sa nu fie destabilizata si mai mult, potrivit Reuters.