Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror turc a deschis vineri o ancheta impotriva unui celebru jurnalist al canalului Fox News Turcia, la mai putin de doua saptamani dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan l-a admonestat pentru o serie de comentarii privind "Vestele galbene" din Franta, relateaza mai multe ziare locale preluate…

- Un procuror turc a deschis vineri o ancheta impotriva unui celebru jurnalist al canalului Fox News Turcia, la mai putin de doua saptamani dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan l-a admonestat pentru o serie de comentarii privind "Vestele galbene" din Franta, relateaza mai multe ziare locale preluate…

- Autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului din Turcia, RTUK, a suspendat doua programe de televiziune in cadrul carora presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat, a relatat joi cotidianul Hu...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat sambata 'violenta disproportionata' cu care au actionat, in opinia lui, autoritatile franceze impotriva 'vestelor galbene', transmite AFP si dpa. 'Dezordinea domneste pe strazile din numeroase tari europene, incepand cu Parisul. Televiziunile, jurnalele…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters. Ministrul francez de externe Jean-Yves…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a implicat in scandalul la nivel inalt provocat de disparitia misterioasa a unui jurnalist arab, care a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Turcia si de atunci este de negasit.