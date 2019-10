Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a consultat cu oficialii de la Pentagon inainte de a lua decizia retragerii trupelor americane din unele zone din Siriei, in contextul unei iminente ofensive turcești, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Apararii, citat de site-ul Military.com.Secretarul…

- Turcia a trimis trupe si vehicule armate in orasele Sanliurfa si Kilis, aflate la granita cu Siria, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu. Unitatile au fost mobilizate pentru a intari...

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Misiunile comune de patrulare turco-americane au inceput duminica dimineata in nord-estul Siriei, intr-un sector menit sa se transforme intr-o "zona de securitate", informeaza AFP. Sase vehicule blindate turce au traversat frontiera pentru a se alatura in Siria trupelor americane, pentru prima misiune…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…