Turcia introduce de marti taxe pentru pungile de plastic: Cu 440 pungi/persoana anual, spera sa scada la 40 in 2025

Comerciantii cu amanuntul din Turcia incep din prima zi a anului 2019 sa nu mai ofere gratuit cumparatorilor pungi de plastic, parte dintr-o initiativa guvernamentala pentru a contribui la reducerea poluarii.



Presedintele Recep Tayyip Erdogan a semnat in decembrie o lege privind protectia mediului, introducand o taxa minima de 25 kurus (4 euro centi) pentru fiecare punga de plastic in supermarketuri si magazine, in intreaga tara, informeaza dpa.



Conform acestei legi, magazinele vor fi amendate daca nu aplica aceasta taxa.



"Pungile de plastic in toate punctele de vanzare,…