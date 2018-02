Turcia: Inchisoare pe viata pentru trei renumiti ziaristi acuzati de implicare in puciul ratat din 2016

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat arme combatantilor in Siria, relateaza AFP. Enis Berberoglu, membru al Partidului Republican al…

- Alexandru Paușescu, un profesor de istorie din Pitești, in varsta de 33 de ani, trece prin clipe cumplite. Cu cateva luni in urma, tanarul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer. Singura lui șansa la viața o reprezinta o intervenție chirurgicala care poate fi facuta la o clinica din Turcia,…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat de patru ani intr-o autorulota cu care colinda Romania, documentand probleme sociale ce țin de educație, sanatate sau violența domestica. Experiențele lor s-au adunat in cartea „Acasa, pe drum” (Ed. Humanitas). Cosmin și Elena m-au primit…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu.

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, simbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, relateaza Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva aeronava, blocata in noroi…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi eliberarea jurnalistilor Mehmet Altan si Sahim Alpay, sustinand ca drepturile lor au fost incalcate, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Nu exista deocamdata o confirmare din partea Curtii. Inainte de sesiunea Curtii, unii avocati…

- In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de inchisoare pe viata pentru ca a violat si ucis 22 de femei in orasul Angarsk, dupa ce le-a atras in masina sa de politie. Un nou proces, a carui prima audiere a avut loc miercuri cu usile inchise, urmeaza sa stabileasca daca el…

- Starea de urgenta impusa in Turcia dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016 va fi prelungita pentru cel putin trei luni, a anuntat, luni, vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…

- DEZNODAMANT…Hușeanul Catalin Dorinel Ciolpan a fost condamnat la inchisoare pe viața, pentru uciderea Carolinei, tanara de 27 de ani din Endingen. Instanța Tribunalului din Freiburg a dat cea mai severa pedeapsa. Judecatoarea Eva Klein-Cosack a luat cuvantul și a explicat de ce nu crede ca hușeanul…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- Intentia de a-i baga pe angajatori la inchisoare daca nu vireaza contributiile angajatilor ne indreapta catre o nebunie, deoarece nu asa merg lucrurile in viata reala, considera consultantul fiscal Gabriel Biris. El arata ca, de multe ori, antreprenorii primesc cu intarziere banii de la clienti, iar…

- 28 de militari turci au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia. Soldatii sunt acuzati de incalcarea Constitutiei.Intre timp, la un an de la puciul esuat din 16 iulie, epurarile in Turcia continua.

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, citata de Deutsche Welle, potrivit Mediafax.

- "Apararea formulata de inculpat in sensul ca a fost curios sa actioneze intr o asemenea maniera si nu a stiut ca savarseste infractiune, nu poate fi primita. hellip; Inculpatul a patruns in sistemul informatic al fostei sale concubine in scopul clar de a i invada intimitatea, de a i monitoriza in continuare…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, zis "Macelarul din Balcani", a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY). ...

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Autoritatile turce cred ca ”numarul doi” al puciului esuat de anul trecut se afla in Germania si au pregatit marti o cerere de extradare care sa fie transmisa Berlinului, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara drept seful…

- O instanta din Turcia a condamnat marti un jurnalist al ziarului de opozitie Cumhuriyet la trei ani de inchisoare sub acuzatia ca a raspandit propaganda terorista printr-o postare scurta pe Twitter facuta de cotidian in luna mai.

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu.