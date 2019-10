Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a condamnat luni operatiunea militara declansata la 9 octombrie de Turcia in nord-estul Siriei si pregateste sanctiuni impotriva forajelor ilegale efectuate de Turcia in largul Ciprului, au anuntat ministrii de externe ai tarilor membre UE intr-o declaratie

- Donald Trump a evocat Debarcarea din Normandia, la 6 iunie 1944, in al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si justifica hotararea de a nu interveni in favoarea kurzilor, vizati intr-o ofensiva a Turciei inceputa ieri in Siria. La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care

- Casa Alba a anunțat ca Turcia se pregatește sa invadeze nordul Siriei, reinnoind temerile cu privire la soarta luptatorilor kurzi aliați cu Statele Unite in razboiul ISIS. Anunțul a fost facut de Stephanie Grisham, purtatorul de cuvant al Casei Albe, intr-o declarație difuzata in urma unei conversații…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit MEDIAFAX.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva operațiune, insa…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…