- Atac armat intr-o universitate din Turcia. Un profesor a deschis focul asupra colegilor sai și a ucis patru persoane in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, citeaza Agerpres agențiile intenraționale.

- Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaz

- Adrian Sarbu a publicat denunțul facut catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta a fost insoțita de un manifest, mogulul lasand sa iasa la suprafața o serie de nemulțumiri pe care le-a adunat in ultimii ani.

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- Cel puțin 15 migranți, dintre care cinci copii, au murit dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee. Migranții proveneau din Turcia, potrivit poliției portuare elena. Aproximativ 20 de migranți s-ar fi aflat la bordul ambarcațiunii care s-a rasturnat, iar mai multe…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in acest sezon a ajuns la 100, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este o femeie de 78 de ani din judetul Alba. Femeia avea si alte probleme de sanatate si nu era vaccinata antigripal. In…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate au…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Descoperire socanta in Capitala! Poitistii Sectiei 17 au gasit marti dimineata cadavrele a doi agenti de paza intr-o cladire dezafectata unde isi desfasurau activitatea. "Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata,…

- Trei cadre universitare au fost condamnate vineri de un tribunal din Turcia pentru 'propaganda terorista', intrucat au semnat in 2015 o petitie in care denuntau operatiunile fortelor de securitate turce impotriva rebelilor kurzi, informeaza AFP, citand agentia de presa Dogan. Cei trei, profesori…

- Doua atentate cu masina capcana au avut ca tinta vineri la Mogadiscio palatul prezidential si un hotel, facand cel putin 18 morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant din surse politienesti si randul serviciilor de salvare, relateaza AFP. "Pana in prezent, am recuperat corpurile a 18 persoane…

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit France Presse, care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20 de minute de la decolarea sa de la baza Cigli…

- Un camion, in care se aflau sute de imigranti din Eritrea si Somalia, s-a rasturnat, miercuri, la sud de orasul Bani Walid din Libia, in urma accidentului decedand cel putin 19 persoane, iar alte aproape 80 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Lacomia unora nu are limite. Un angajat al Primariei municipiului Calarași a fost prins in flagrant dupa ce a cerut o suma enorma de bani unui barbat care ceruse concesionarea unor locuri de veci.

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan,

- Doua rachete trase de catre gruparea YPG din regiunea Afrin din Siria au explodat miercuri in orașul de frontiera Kilis din Turcia. Conform guvernatorului provinciei turce Hatay, atacul s-a soldat cu cel puțin doi morți și 11 raniți.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- Cinci jurnalisti, intre care un fost corespondent al ziarului Liberation in Turcia, au fost condamnati marti la inchisoare pentru "propaganda terorista" de un tribunal din Istanbul, a anuntat agentia de presa privata Dogan citata de AFP, scrie news.ro.Jurnalistii Ragip Duran si Ayse Duzkan…

- Asupra lui Deniz Naki, 28 de ani, fost jucator la St. Pauli și Paderborn, s-au tras doua focuri de arma: "Foarte probabil a fost un agent al regimului Erdogan sau un extremist turc" Atentatul s-a petrecut duminica seara, in Germania, pe autostrada A4. Deniz Naki, fost jucator la St. ...