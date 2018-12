Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare turce sunt hotarate sa treaca la est de raul Eufrat in nordul Siriei cat de curand posibil, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, citat marti de cotidianul Hurriyet, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Turcia a anuntat mai devreme luna aceasta ca…

- Turcia a trimis sambata seara intariri in nordul Siriei in apropierea unei zone controlate de fortele kurde, in contextul in care Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva pentru a le "elimina" pe acestea, a anuntat un ONG, relateaza AFP.preluata de Agerpres. Aceste evolutii din teren intervin…

- Turcia va prelua operatiunile din Siria impotriva retelei teroriste Stat Islamic dupa retragerea trupelor americane, a afirmat vineri seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald…

- Turcia va lansa „in urmatoarele zile” o noua operatiune in nordul Siriei impotriva fortelor kurde sustinute de SUA, a anuntat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie BBC.Operatiunea, despre care Erdogan a afirmat ca se va concentra pe teritoriul la est de raul Eufrat, risca sa duca…

- Comentariile presedintelui american, Donald Trump, referitoare la investigatia privind asasinareq jurnalistului saudit Jamal Khashoggi demonstreaza ca el va ignora incidentul indiferent de ce se va intampla, este de parere ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, scrie Reuters.Marti,…

- Forțele de securitate din Turcia au ucis 19 militanți kurzi, parte ai organizatiei separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in cadrul unui atac aerian din nordul Irakului, au anunțat marți reprezentanții Ministerului Apararii, citați de Reuters preluata de mediafax.Atacul aerian…

- Turcia a finalizat "pregatirile" pentru o noua ofensiva in nordul Siriei care sa "distruga" o militie kurda sprijinita de Washington, dar pe care Ankara o considera ca fiind "terorista", a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Vom…

- Turcia a pledat luni pentru finalizarea "cat mai repede posibil" a anchetei asupra uciderii, la inceputul lui octombrie, a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul general al Arabiei Saudite se afla la Istanbul pentru a se intalni cu omologul sau turc, informeaza AFP, informeaza…